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sabato 21 marzo 2026

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Corea del Sud, incendio in una fabbrica: 10 morti e quasi 60 feriti

LaPresse
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In Corea del Sud sono almeno 10 le persone che hanno perso la vita in un incendio scoppiato venerdì pomeriggio in una fabbrica di ricambi auto a Daejeon. Gli oltre 500 vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme hanno estratto i corpi tra le macerie carbonizzate dell’edificio. 59 i feriti, di cui 25 gravi; 4 invece i dispersi. Ancora da capire che cosa ha innescato l’incendio. I testimoni hanno parlato di un’esplosione, poi il fuoco si è propagato rapidamente. Tra i resti della struttura, sono stati recuperati 100 chili di sostanze chimiche altamente reattive.