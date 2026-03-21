Corea del Sud, incendio in una fabbrica: 10 morti e quasi 60 feriti

In Corea del Sud sono almeno 10 le persone che hanno perso la vita in un incendio scoppiato venerdì pomeriggio in una fabbrica di ricambi auto a Daejeon. Gli oltre 500 vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme hanno estratto i corpi tra le macerie carbonizzate dell’edificio. 59 i feriti, di cui 25 gravi; 4 invece i dispersi. Ancora da capire che cosa ha innescato l’incendio. I testimoni hanno parlato di un’esplosione, poi il fuoco si è propagato rapidamente. Tra i resti della struttura, sono stati recuperati 100 chili di sostanze chimiche altamente reattive.