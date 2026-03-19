Gaza, palestinesi attraversano il valico di Rafah per tornare nella Striscia

Giovedì mattina un gruppo di palestinesi è giunto sul lato egiziano del valico di Rafah per tornare nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dall’emittente televisiva satellitare statale egiziana Al-Qahera News. La riapertura del valico tra Gaza e l’Egitto era prevista per consentire l’evacuazione medica di pazienti e malati dalla Striscia devastata, nonché il ritorno dei palestinesi che hanno completato le cure in Egitto durante la guerra. Il valico terrestre è stato riaperto solo per un traffico limitato di persone.