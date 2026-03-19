Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 19 marzo 2026

Ultima ora

Gaza, palestinesi attraversano il valico di Rafah per tornare nella Striscia

LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

Giovedì mattina un gruppo di palestinesi è giunto sul lato egiziano del valico di Rafah per tornare nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dall’emittente televisiva satellitare statale egiziana Al-Qahera News. La riapertura del valico tra Gaza e l’Egitto era prevista per consentire l’evacuazione medica di pazienti e malati dalla Striscia devastata, nonché il ritorno dei palestinesi che hanno completato le cure in Egitto durante la guerra. Il valico terrestre è stato riaperto solo per un traffico limitato di persone.