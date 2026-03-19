Europei 2032, Manfredi: "Stadio Maradona riqualificato a prescindere dall’assegnazione"

“Ci candideremo a ospitare gli Europei 2032“. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in occasione dell’inaugurazione di un murale dell’artista Jorit all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona, che raffigura un undici ideale del Napoli che attraversa le epoche: da Dino Zoff, Ruud Krol e Antonio Juliano, simboli degli anni Settanta, ai campioni dei primi due scudetti come Diego Armando Maradona, Careca e Giuseppe Bruscolotti, fino ai campioni più recenti come Marek Hamsik, Edinson Cavani, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam.

“Stiamo lavorando sul progetto per rispettare quelle che sono le richieste della Uefa e credo che la cosa importante sia valorizzare il patrimonio dello stadio e renderlo più confortevole e anche più adeguato ai tempi”, ha proseguito Manfredi. “Poi chiaramente, se saremo selezionati, ci faremo trovare pronti. La Uefa ci chiede dei requisiti che sono proprio strettamente connessi agli Europei: sale stampa e così via, però la parte che a noi interessa di più è quella fondamentale, ovvero la riqualificazione della parte strutturale, della funzionalità e della fruibilità dello stadio, e questo lo faremo indipendentemente dagli Europei. Il presidente De Laurentiis vuole una Napoli competitiva, quindi alla fine la sintesi si troverà”, ha aggiunto.