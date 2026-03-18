Venezia, scoppia incendio alla Biennale: colonna di fumo sulla Laguna

Fiamme alla Biennale di Venezia. Questa mattina, poco prima delle 10, è scoppiato un incendio che ha danneggiato il tetto del padiglione Serbia. Le fiamme si sono estese a causa del vento forte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Stando ai primi accertamenti, l’incendio non dovrebbe aver intaccato gli arredi interni della struttura. Sui social, l’ex presidente di Regione Veneto, Luca Zaia, ha postato un video che mostra da lontano la grossa colonna di fumo levarsi dalla Biennale ed espandersi sulla Laguna.