Stamperia clandestina a Torre Annunziata: trovati 2,8 milioni di euro falsi

La Guardia di Finanza di Napoli ha individuato un immobile a Torre Annunziata adibito a stamperia clandestina nel quale sono state trovate e sequestrate banconote false per un valore di oltre 2,8 milioni di euro, ologrammi per tagli da 50 e 100 euro, cliché, telai, un pc con memorie di massa, stampanti, risme di carta filigranata e altro materiale di consumo. Il proprietario del locale è stato arrestato. I “baschi verdi” del gruppo di Torre Annunziata hanno scoperto la stamperia di banconote nella periferia del comune oplontino. I 2,8 milioni di euro falsi erano prevalentemente in tagli da 50 euro e, in minima parte, da 100 euro. Oltre alle banconote sono stati sequestrati oltre 12.000 ologrammi contraffatti per riprodurre biglietti da 50 e 100 euro. Il laboratorio era attrezzato con numerose stampanti ink-jet e laser, comandate da un pc su cui era attivo un programma professionale di grafica, strumenti di taglio e punzonatura, clichè, materiali di consumo vari (inchiostri speciali, vernici, toner, polveri) e tre telai per la finitura manuale delle banconote. In particolare, le stesse subiscono una procedura di invecchiamento, tali da renderle più “vissute” e quindi maggiormente realistiche. Le banconote contraffatte, qualora immesse sul mercato, secondo le attuali quotazioni, avrebbero potuto fruttare oltre 280mila euro. Nell’immobile, abilmente nascosti, sono stati inoltre trovati anche 2,2 kg di sostanze stupefacenti, in larga parte marijuana e alcuni panetti di hashish, il cui sequestro da parte delle Fiamme Gialle ha evitato che finissero nelle piazze locali di spaccio. L’arresto è stato successivamente convalidato dal gip, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.