Roma, incidente sull'Ardeatina: muore un 43enne

Incidente mortale questa mattina a Roma, in via Ardeatina, all’altezza di via delle Cornacchiole, dove un autocarro Opel si è scontrato con una moto Yamaha. A perdere la vita il centauro, un italiano di 43 anni che, a quanto si apprende, sarebbe un militare. Alla guida dell’autocarro c’era un uomo, un 63enne italiano, che è stato accompagnato all’ospedale Sant’Eugenio per gli accertamenti di rito. Indagini in corso da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto le pattuglie del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia locale di Roma Capitale.