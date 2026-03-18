Reggio Calabria, auto si ribalta in torrente: salve 2 persone intrappolate

A Reggio Calabria, in località Cataforio, un’auto, nel tentativo di attraversare il torrente Sant’Agata, è uscita di strada ribaltandosi e rimanendo parzialmente sommersa con due persone a bordo. L’allarme, lanciato da alcuni presenti, ha consentito l’immediato intervento dei Carabinieri. L’auto si era capovolta al centro del corso d’acqua e le due persone a bordo non riuscivano a uscire autonomamente. I militari, sfruttando un mezzo pesante presente in zona, sono riusciti a raggiungere l’auto in mezzo alle acque e, utilizzando una corda, hanno estratto i due passeggeri dall’abitacolo, portandoli in salvo.