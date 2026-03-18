Napoli, scoperto canile abusivo a Villaricca: struttura sequestrata

Un canile abusivo è stato scoperto dai Carabinieri a Villaricca, in provincia di Napoli. La struttura si presentava come un complesso in muratura di gabbie recintate, dotate in alcuni casi anche di lampade riscaldanti per i cuccioli neonati. Il tutto era stato realizzato senza autorizzazione. All’interno i militari hanno trovato 26 esemplari di barboncini toy. L’uomo ritenuto titolare del canile pubblicizzava la rivendita su TikTok mostrando nei suoi video i barboncini venduti per somme tra i 1.000 e i 1.200 euro. Dal sopralluogo è emerso l’ambiente malsano in cui i cani erano costretti a vivere, tra i liquami e gli escrementi, in ambienti promiscui e ristretti. I Carabinieri della stazione di Villaricca, con il contributo di personale dell’Asl Napoli 2 di Marano, hanno sequestrato la struttura e denunciato l’allevatore. I cani sono stati affidati all’Asl.