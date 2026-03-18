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mercoledì 18 marzo 2026

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Mafia, arrestato boss del clan Mazzei di Catania

LaPresse
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La polizia ha arrestato un esponente di spicco del clan Mazzei di Catania, condannato in via definitiva a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa e altri reati. L’uomo, classe 1969, si era reso irreperibile dopo la sentenza dello scorso 8 gennaio pronunciata dalla Corte d’Appello di Catania. Lo scorso 11 marzo gli agenti, dopo essere riusciti a individuare l’appartamento dove il fuggitivo si nascondeva, in località Fiumefreddo, hanno circondato lo stabile, facendo poi irruzione all’interno della casa. L’uomo, che non ha opposto resistenza durante il blitz, è stato trovato in possesso di una patente di guida falsificata e di carte di credito, sulle quali sono in corso accertamenti. L’arrestato è stato portato presso il carcere di Catania Bicocca. È al vaglio della Procura Distrettuale di Catania la posizione del proprietario dell’immobile all’interno del quale il condannato è stato rintracciato.