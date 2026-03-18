Carburanti, Salvini: "Sostanziale taglio delle accise già stasera, vale centinaia di milioni"

“Stiamo lavorando con il ministro Giorgetti e dovremmo intervenire già stasera con un primo sostanziale e sostanzioso taglio delle accise che possa diventare uno sconto alla pompa di benzina già nelle prossime ore”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega al termine della riunione con le compagnie petrolifere e le associazioni dei gestori, Fegica, Faib e Confesercenti in Prefettura a Milano. “Il ministro dell’Economia sta lavorando adesso sul valore di questo intervento, stiamo parlando di diverse centinaia di milioni di euro per un intervento sperimentale della durata di un mese”, ha affermato. “Se tutti fanno la loro parte, con la regia del governo, avranno un po’ di respiro. Sperando che la guerra non vada avanti per settimane e mesi”, ha aggiunto.