Benevento, rissa a Montesarchio: arrestati altri 8 aggressori

I Carabinieri della compagnia di Montesarchio hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di otto giovani di Benevento, tra carcere e domiciliari, ritenuti coinvolti nella violenta aggressione dello scorso 5 ottobre ai danni di coetanei di Foglianise e Vitulano, episodio per il quale erano già stati arrestati altri quattro ragazzi con l’accusa di tentato omicidio ai danni di Gaetano Cusano, ridotto in fin di vita a colpi anche di manganello. Le indagini, avviate grazie a testimonianze e videosorveglianza e proseguite con l’analisi di chat WhatsApp, hanno consentito di individuare ulteriori complici e ricostruire la dinamica dei fatti, secondo cui il gruppo si sarebbe organizzato per attendere le vittime all’uscita di una discoteca di Montesarchio, aggredendo prima Antonio Mazzarelli con una mazza da baseball e colpendolo ripetutamente anche a terra, causandogli lesioni guaribili in 20 giorni, e poi Cusano, colpito con estrema violenza dopo aver reagito ferendo uno degli aggressori, fino a ridurlo in condizioni gravissime tali da richiedere ricovero, due interventi chirurgici e prognosi riservata poi sciolta il 9 novembre.