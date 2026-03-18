Baseball, il Venezuela vince il World Classic: esplode la gioia a Caracas

Il Venezuela ha vinto per la prima volta il World Baseball Classic – torneo a inviti riservato alle nazionali che, di fatto, è una sorta di Mondiale – battendo gli Stati Uniti per 3-2 grazie al punto decisivo di Eugenio Suárez al nono inning. A Caracas, capitale e città più popolosa del Venezuela, tutti hanno guardato la partita. Migliaia di persone si sono radunate nelle piazze per assistere all’incontro, molti ballando e sventolando bandiere venezuelane. La vittoria è arrivata a pochi mesi dalla cattura dell’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, avvenuta a gennaio. Alla fine del match, la gioia è esplosa in tutta la capitale.