Referendum, Schlein: "Giustizia non migliora mettendo giudici sotto controllo governo"

“A me spiace che la destra non abbia voluto raccogliere l’appello di alto profilo che è arrivato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella. Noi stiamo facendo una campagna tutta sul merito proprio per spiegare perché è una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini. Non è che la giustizia non si possa migliorare ma non la migliori mettendo i giudici sotto il controllo del governo, che pare essere l’unica vera argomentazione di questi ministri, che lo dicono pure ad alta voce, oppure dei loro Capi di Gabinetto”.