Maxi tamponamento in galleria sulla Palermo-Messina, 80 mezzi coinvolti

Questa mattina intorno alle 8.45, all’interno della galleria Villafranca, nel tratto autostradale tra Milazzo e Rometta in direzione Messina, sulla autostrada A20 Palermo-Messina, si è verificato un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto circa 80 mezzi, tra autovetture, furgoni e mezzi pesanti. La circolazione autostradale è completamente bloccata per consentire la complessa gestione dell’emergenza e l’evacuazione dei coinvolti all’interno del tunnel. Il personale dei Vigili del fuoco sta operando con diverse unità per districare i mezzi, prestare assistenza ai numerosi occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i serbatoi, in un contesto operativo estremamente critico per via dello spazio limitato. Sul posto, in stretto coordinamento, è impegnato anche il personale della Polizia per la gestione della viabilità e i rilievi, unitamente ai sanitari del 118 per l’assistenza alle persone coinvolte. L’intervento è tuttora in fase di svolgimento.