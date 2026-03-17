Ciclista investita a Milano: la donna ricoverata in gravi condizioni

Una ciclista è stata investita da un’auto in viale Belisario, a Milano. La donna ha riportato traumi multipli ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda. L’incidente è avvenuto martedì mattina, poco dopo le 12. Immediati i soccorsi, sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. L’uomo di 85 anni alla guida dell’automobile è stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli. Sembra che abbia avuto un malore mentre era alla guida e travolto il semaforo che ha poi colpito la ciclista. In corso indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.