Baby Gang, il video dell'arresto diffuso dai Carabinieri: l'artista sfoggia armi di vario tipo

Nuovo arresto per Baby Gang. I carabinieri del Comando provinciale di Lecco hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che vedono coinvolti il rapper e molte persone a lui vicine. I carabinieri hanno diffuso le immagini che mostrano il blitz con tanto di elicottero, le pistole trovate nell’abitazione del rapper e alcuni vecchi video di Baby Gang che si inquadra mentre sfoggia armi di vario tipo, oltre che le storie che l’artista aveva pubblicato la sera in cui aveva sorpreso dei ladri che tentavano di rubare in casa sua mentre si trovava a un concerto. Il nuovo arresto arriva a pochi giorni dalla condanna, il 4 marzo scorso, a 2 anni e 8 mesi, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa.