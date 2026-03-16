Ucraina, frammenti di drone russo su Piazza Maidan a Kiev

Detriti di un drone Shahed abbattuto a Kiev sono caduti vicino al Monumento all’Indipendenza in Piazza Maidan, luogo simbolo delle proteste della Rivoluzione arancione che nel 2014 portarono alla deposizione del presidente filorusso Vicktor Janukovic. Il capo dell’Amministrazione militare della città di Kiev, Timur Tkachenko, ha affermato che parte di un drone è precipitata in un’area aperta nel distretto di Solomyanskyi, mentre nel distretto di Svyatoshynskyi i detriti sono caduti in una zona non residenziale, incendiando l’erba secca. Si tratta di un drone di tipo ‘Lancet’, che probabilmente utilizzava un sistema di intelligenza artificiale. Lo riporta Rbc-Ucraina citando Defense Express. Era probabilmente configurato per operare in uno ‘sciame’, navigare autonomamente, individuare i bersagli e colpire senza comunicare direttamente con l’operatore.