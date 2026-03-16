Carceri, Delmastro: "Orgoglioso della creazione del reato di rivolta in istituto penitenziario"

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, si è recato oggi al carcere di Marino del Tronto (Ascoli Piceno) per una visita alla struttura penitenziaria ascolana. Insieme a lui anche il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, parlamentari e altre autorità. “È emersa qualche criticità, ma anche qui sono tutti consapevoli dello sforzo ciclopico del Governo Meloni in termini di assunzioni. Oltre 15mila unità fra i già assunti e chi è in formazione”, ha affermato il sottosegretario. “Vogliamo garantire la sicurezza negli istituti; sono orgoglioso dell’istituzione del reato di rivolta in istituto penitenziario perché deve finire l’epoca in cui qualcuno, pur privato della libertà, crede di ristabilire gerarchie della criminalità e della sopraffazione anche all’interno degli istituti usando spesso violenza a uomini e donne della polizia penitenziaria”, ha aggiunto.