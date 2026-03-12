Torino, polizia scopre arsenale e 12 kg di droga in casa: arrestato 49enne

(LaPresse) La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un uomo italiano di 49 anni con l’accusa di detenzione illegale di armi e possesso di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile al termine di un’attività investigativa nella zona di Regio Parco, avviata dopo alcune segnalazioni su una presunta attività di spaccio. Durante la perquisizione dell’abitazione e di un locale nel sottotetto nella disponibilità dell’uomo, gli investigatori hanno sequestrato quasi 12 chilogrammi di droga: oltre 10 chili di hashish, più di 1 chilo e 200 grammi di cocaina e circa 370 grammi di marijuana. In un altro locale riconducibile all’indagato, gli agenti hanno scoperto anche un vero e proprio arsenale di armi da guerra. Tra le armi sequestrate ci sono tre fucili a pompa Benelli e Remington, due fucili mitragliatori – un Colt M4 e un AK-47 – una carabina, una pistola mitragliatrice Uzi con matricola abrasa, una mitraglietta Skorpion e cinque pistole, tre delle quali con matricola cancellata, oltre a un revolver Smith & Wesson calibro .357 Magnum. Complessivamente la polizia ha sequestrato anche più di 1.800 cartucce di vario calibro, dieci caricatori – alcuni già riforniti – quattro giubbotti antiproiettile e una granata a frammentazione jugoslava modello M52. Alla luce dei materiali rinvenuti, l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e per possesso illegale e abusivo di armi.