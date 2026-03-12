Napoli, Santanchè inaugura la Borsa Mediterranea del Turismo

La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha partecipato all’inaugurazione della 29esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. “Il turismo in Campania sta andando benissimo” ha detto il ministro al suo arrivo “nel 2025 oltre 20milioni di turisti. La Campania ha avuto una crescita tra arrivi e presenze di circa il 7% e già con i dati che abbiamo a partire da gennaio vediamo una crescita. Ringrazio le istituzioni, dal sindaco di Napoli al presidente della Regione, perché credo che si vince quando c’è la squadra e in questo caso la squadra l’abbiamo sempre fatta con tutti i livelli istituzionali” ha concluso il ministro. Al convegno inaugurale, aperto dai saluti del patron di Progecta, Angioletto De Negri, organizzatore della BMT, hanno partecipato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’Assessore al Turismo della Regione Campania, Enzo Maraio.