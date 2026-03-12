Catania, denunciata “finta medico estetico”: somministrava botox e filler abusivamente

(LaPresse) I Carabinieri del NAS di Catania hanno denunciato una donna di 40 anni per esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione di farmaci non autorizzati. Le indagini sono partite dopo una segnalazione riguardante trattamenti estetici eseguiti da personale non abilitato. Il monitoraggio dei social network ha permesso di individuare la donna, che si presentava come “medico estetico” e vantava risultati sui propri profili con oltre 10.000 follower. I Carabinieri hanno accertato che i trattamenti, tra cui botox e filler, venivano effettuati all’interno di un’abitazione senza le necessarie autorizzazioni. Durante un controllo, la donna è stata sorpresa mentre eseguiva un’iniezione su una cliente. Sono state sequestrate attrezzature elettromedicali, farmaci, materiali per i trattamenti e la documentazione relativa alle prenotazioni dei clienti.