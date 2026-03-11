Milano, Sala: "Non ci sono collegamenti tra incidenti dei mezzi, no ad allarmi per i cittadini di Milano"

“Non crediamo che ci siano dei collegamenti tra i vari eventi, sono molto diversi, il primo è stato la tragedia che sappiamo che c’è una indagine in corso. A volte dei deragliamenti succedono; è chiaro che quando capitano così rapidamente fanno più notizia. Rispetto a quello che è successo anche recentemente, non troviamo nessun collegamento, che non vuol dire che non poniamo grande attenzione, ma non abbiamo onestamente segnali di allarme”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’incontro ‘Il nostro percorso, il nostro futuro’ della Lista Civica Milano. I cittadini “devono sentirsi rassicurati”, prosegue Sala. “Chiederei a tutti di non rischiare di creare un clima che metta insicurezza nella gente. Io starei decisamente tranquillo”. A chi gli faceva notare le opposizioni hanno messo in discussione i vertici di Atm, il primo cittadino ha detto: “Mi sembra una sciocchezza. Io vorrei che il livello di servizio che Atm offre fosse offerto nelle altre città italiane, quindi l’opposizione dica e faccia quel che vuole, noi lavoriamo diligentemente per il bene dei milanesi”.