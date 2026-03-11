Genova, Bucci sul caso dossieraggio: “Nessun dossier, rese pubbliche cose private”

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci interviene sul caso del presunto dossieraggio nei confronti di alcuni giornalisti del Secolo XIX e sui contatti con il direttore della testata. Bucci ha spiegato che alcune comunicazioni erano di natura privata e che non aveva intenzione di renderle pubbliche. “Avremmo potuto mettere tutto pubblico, ma ho deciso di non farlo, perché una persona pubblica come il sottoscritto avrebbe dato un bruttissimo messaggio dicendo ‘non mi piace questo articolo’. Però ho diritto di farlo come cittadino”, ha dichiarato. Il governatore ha poi criticato la diffusione di quei contenuti, sostenendo che qualcuno abbia deciso di renderli pubblici nonostante fossero confidenziali. “Lo ritengo molto grave: qualcuno ha reso pubbliche cose che considero confidenziali”, ha aggiunto. Bucci ha inoltre respinto le accuse di dossieraggio: “Non c’è nessun dossieraggio, non esistono queste cose”. Infine ha espresso dispiacere per il coinvolgimento della sindaca nella vicenda: “Mi dispiace che sia stata tirata in ballo, non c’entra nulla e non lo meritava”.