Milano: estradato dalla Colombia 'Dollarino', broker del clan Senese e mafia a 3 teste

È stato estradato dalla Colombia e si trova in carcere in Italia, Emanuele Gregorini alias ‘Dollarino’, il broker della droga vicino al clan Senese, ritenuto esponente del “sistema mafioso lombardo”, la cosiddetta ‘mafia a tre teste’ svelata, processata e già condannata in primo grado nell’inchiesta ‘Hydra’ della Dda di Milano. L’uomo era fuggito in Sud America nel gennaio 2025 alla vigilia della pronuncia con cui la Corte di Cassazione aveva respinto i ricorsi degli indagati della ‘Supermafia’ rendendo definitive la misure della custodia cautelare in carcere e ai domiciliari disposta dal Tribunale del riesame di Milano. Gregorini, attualmente indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata e armi, è arrivato in Italia all’aeroporto di Milano Linate da Bogotà scortato dal personale del “Servizio per la cooperazione internazionale di polizia”, fa sapere il Procuratore di Milano, Marcello Viola, in una nota. Prima era fuggito in Brasile, poi a Panama e, dal 2 febbraio, in Colombia. E’ stato individuato e localizzato a Cartagena in un appartamento in affitto grazie alle indagini del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano sul “circuito relazionale del latitante” e arrestato il 7 marzo con un blitz della polizia colombiana del ‘Grupo Alianzas Estratégicas GRAOS della Direzione di Intelligence DIPOL” all’interno dell’abitazione. Il coordinamento delle ricerche a carico di ‘Dollarino’ è avvenuto nell’ambito del progetto I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta), con l’ausilio dell’Esperto per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga operativo a Bogotà e la sua “cattura” è un “successo strategico nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale” che conferma “l’efficacia della cooperazione internazionale” tra autorità giudiziarie e forze di polizia. L’uomo si trova detenuto in carcere a Voghera e già mercoledì potrà comparire come imputato nell’udienza preliminare del suo procedimento nato dall’inchiesta ‘Hydra‘ in cui la Dda di Milano chiede di rinviarlo a giudizio.