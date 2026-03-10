Iran, Gharibabadi: "Abbiamo rifiutato le richieste di cessate il fuoco"

Il viceministro degli Esteri dell’Iran ha dichiarato che Teheran ha rifiutato le richieste di cessate il fuoco provenienti da Paesi come Cina, Francia e Russia. “Al momento, noi deteniamo il vantaggio”, ha detto Kazem Gharibabadi alla televisione statale iraniana nelle scorse ore. “La Repubblica Islamica dell’Iran ha inflitto perdite pesanti e dolorose al regime sionista, agli Stati Uniti e ai loro alleati. Basta guardare lo stato dell’economia globale e dei mercati energetici, è stato molto doloroso per loro”, ha aggiunto. “Noi deteniamo il vantaggio e, per questo motivo, la Repubblica Islamica dell’Iran determinerà la fine della guerra”, ha concluso.