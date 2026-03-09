Accesso Archivi

lunedì 9 marzo 2026

Iran, Rubio: "Siamo su buona strada per distruggere minaccia missilistica"

LaPresse

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che gli Stati Uniti sono “sulla buona strada” per distruggere la capacità dell’Iran di minacciare i suoi vicini e il mondo con i missili. Lo ha detto lunedì durante una cerimonia del Dipartimento di Stato in onore dei cittadini americani detenuti ingiustamente all’estero. Rubio ha affermato che l’obiettivo dell’operazione in Medio Oriente è quello di eliminare le scorte di missili balistici dell’Iran, la sua capacità di produrli e di lanciarli. “Siamo sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo”, ha detto.