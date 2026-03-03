Texas, mongolfiera si schianta contro antenna alta centinaia di metri: il salvataggio è spettacolare

Gli equipaggi nel Texas orientale hanno salvato due persone rimaste bloccate a centinaia di metri in aria dopo che una mongolfiera era rimasta impigliata in una torre di comunicazione durante il fine settimana. I vigili del fuoco che sono intervenuti sulla torre sabato mattina hanno trovato il pallone impigliato a più di 900 piedi (274 metri) dal suolo, secondo i funzionari di Longview, una città di oltre 80.000 abitanti a circa 120 miglia (193 chilometri) a est di Dallas.

Il complesso intervento di salvataggio, durato ore, ha coinvolto più di una dozzina di vigili del fuoco di stanza a varie altezze lungo la torre. Ci hanno messo circa un’ora per raggiungere l’uomo e la donna nella cesta del pallone e dare loro corde e imbracature per aiutarli a fuggire. Ci è voluta un’altra ora prima che fossero fissati all’interno della torre e potessero iniziare la discesa, che ha richiesto quasi altre due ore, ha detto il maresciallo dei vigili del fuoco di Longview Marcus Delaney in una conferenza stampa. Entrambi sono stati portati in ospedale per precauzione, ha detto Delaney. Immagini e video della scena mostrano il tessuto multicolore del pallone strappato in alcuni punti e avvolto attorno al filo guida e alla torre con il cestino appeso sotto. Ogni aerostato può essere visto uscire dal cestino con un’imbracatura e dondolarsi verso la torre verso i soccorritori in attesa.