Caso Epstein, momento di rabbia di Hillary Clinton durante la deposizione: "Ne ho abbastanza!"

La commissione di Vigilanza della Camera ha pubblicato i video delle deposizioni a porte chiuse di Bill e Hillary Clinton, avvenute la scorsa settimana a Chappaqua, New York, nell’ambito dell’indagine della commissione su Jeffrey Epstein. L’ex segretaria di Stato si è infuriata quando è stato comunicato che le immagini della sua audizione erano state divulgate all’esterno del palazzo: “Ne ho abbastanza, per me è finita qui. Potete accusarmi di oltraggio alla Corte da ora in poi”, la rabbia di Hillary Clinton.