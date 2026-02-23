Ad Assisi folla all'esposizione delle spoglie di San Francesco

Le ossa di San Francesco d’Assisi sono state esposte al pubblico per la prima volta oggi, a coronamento di una saga lunga 800 anni sulle sue spoglie mortali . Quasi 400.000 persone si sono registrate in anticipo per vedere i frammenti ossei, conservati in una teca di plexiglass antiproiettile nella Basilica inferiore di San Francesco, nella città umbra resa famosa dal frate medievale. I francescani hanno deciso di esporre le ossa per un mese, fino al 22 marzo, per onorare l’800esimo anniversario della morte nel 1226. San Francesco, figlio di un ricco mercante nato nel 1182 rinunciò a tutti i suoi beni per vivere come frate mendicante. Dopo la morte, il suo corpo è andato perduto per centinaia di anni, dopo essere stato sepolto segretamente da uno dei suoi seguaci che temeva potesse essere rubato durante la lotta per le reliquie, comune nel cristianesimo del Medioevo.