Olimpiadi 2026, flash-mob contro Trump al consolato Usa a Milano: "Non ti vogliamo"

Un flash-mob è andato in scena nel pomeriggio davanti al consolato Usa di Milano, dove alcune decine di giovani del centro sociale “Il cantiere” hanno portato un grosso busto raffigurante il presidente americano Donald Trump ed esposto uno striscione con la scritta “Trump out of Milan”. “Oggi siamo qui perché Donald Trump sarebbe potuto arrivare a Milano in seguito alla finale della squadra di hockey maschile alle Olimpiadi. In particolare, noi siamo venuti qua davanti al consolato americano perché Trump rappresenta esattamente il modello razzista, il modello fascista, la cultura della violenza che noi qua non vogliamo e la vogliamo sradicare dall’inizio alla fine”, ha spiegato Emma, una delle dimostranti. Dopo alcuni minuti, e dopo aver illustrato al megafono le ragioni del presidio e aver acceso dei fumogeni, i manifestanti si sono allontanati.