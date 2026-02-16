Madame Tussauds, una statua di cera per l'ex direttore di British Vogue Edward Enninful

L’ex direttore di British Vogue, Edward Enninful, ha la sua statua di cera al Madame Tussauds di Londra, svelata in in occasione dell’imminente London Fashion Week. Cinquantatré anni, Enninful è stato il primo direttore nero della celebre rivista e, a soli 18 anni, il più giovane fashion editor di una grande testata internazionale come i-D Magazine. “È il più grande onore di sempre. Non avrei mai pensato di vedermi al Madame Tussauds. È una vera istituzione”, ha dichiarato, definendosi “umile e grato” per il riconoscimento.