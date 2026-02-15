Usa: Rubio a Bratislava, l'incontro con il presidente della Slovacchia Pellegrini

(LaPresse) Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il presidente della Slovacchia Peter Pellegrini durante la sua visita a Bratislava domenica. Rubio è in Slovacchia per una visita volta a rafforzare i legami tra i due paesi. La visita fa seguito al discorso tenuto da Rubio sabato alla conferenza annuale sulla sicurezza di Monaco, dove ha lanciato un messaggio rassicurante agli alleati dell’America, usando un tono meno aggressivo ma comunque fermo riguardo all’intenzione dell’amministrazione di rimodellare l’alleanza transatlantica e promuovere le sue priorità.