Banche, Salvini: "Loro contributo potrà aumentare significativamente"

“Hanno avuto utili le prime sei banche per 27 miliardi e 700 milioni. Se torno alle polemiche di fine anno su ‘povere banche non puniamole’, il contributo che hanno dato secondo me potrà aumentare significativamente”. Così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a chi gli chiedeva un commento sugli utili record delle banche italiane. “In un momento di difficoltà economica per tanti, chi ha di più come il sistema bancario deve dare di più. Per cui non mi accontento del contributo significativo che hanno già dato”, ha concluso Salvini.