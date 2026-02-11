Ucraina, Silvestri (M5S): "Non voteremo odg Vannacci né finanziamenti”

“Laddove il Pd voterà per l’invio delle armi in Ucraina si consumerà nuovamente una divisione nelle opposizioni”.

Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri prima del voto alla Camera sul decreto Ucraina. “Il M5S su questo tirerà dritto fino alla fine, non cambierà idea perché è convinto che l’investimento che si fa per l’invio di armi in Ucraina debba essere fatto su altri pilastri della nostra economia. Noi certo non voteremo gli odg dei Vannacciani perché non ha senso votare contro l’invio di armi e poi votare la fiducia ad un governo che le armi le invierà”, ha concluso Silvestri.