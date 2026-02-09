Sydney, la protesta del Palestine Action Group sfocia in scontri contro la polizia

(LaPresse) Scontri la polizia e i manifestanti del Palestine Action Group davanti al municipio di Sydney, in Australia. Il gruppo filopalestinese si era riunito per contestare la decisione del governo di concedere poteri ampliati alla polizia durante la visita del presidente israeliano Isaac Herzog. Quello che era iniziato come un raduno pacifico, con centinaia di manifestanti, ha preso una brutta piega quando la polizia ha chiesto alla folla di disperdersi. Le immagini dei media locali mostrano gli agenti che ammanettano almeno una dozzina di manifestanti e gli scontri tra le due parti.

In seguito all’attentato di Bondi Beach dello scorso 14 dicembre, il parlamento dello Stato del New South Wales ha approvato in fretta una legge che aumenta i poteri della polizia, che può limitare le proteste per due settimane alla volta, e per un massimo di 90 giorni, dopo un attacco terroristico. La settimana scorsa le forze dell’ordine hanno prorogato le restrizioni per altre due settimane, nel tentativo di contenere i disordini civili a Sydney durante la visita di Herzog.