Portogallo flagellato da tempesta Leonardo: la città di Alcacer do Sal completamente allagata

Impressionanti le immagini della città di Alcacer do Sal, in Portogallo, completamente allagata venerdì dopo il passaggio della tempesta Leonardo. La città, che si trova a circa 90 chilometri da Lisbona, ha dovuto affrontare anche l’innalzamento delle acque del fiume Sado. Giovedì la Protezione Civile portoghese aveva emesso un allarme per le regioni vicine al fiume Tago a causa dell’innalzamento del livello delle acque. La tempesta Leonardo ha costretto migliaia di residenti ad abbandonare le loro case e le loro attività commerciali.