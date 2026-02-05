Milano Cortina 2026, Mattarella: "Valori Olimpici vengano praticati in vita internazionale"

“L’Italia è onorata di ospitare la XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Sono lieto di potermi rivolgere a coloro che curano la dimensione sportiva della vita internazionale, quella che rappresenta valori di collaborazione e promuove eventi globali di incontri all’insegna della lealtà nelle relazioni tra popoli e persone. Ne risulta testimoniata l’unicità della famiglia umana e fa sorgere l’auspicio che i valori olimpici divengano ispirazione concreta nella vita internazionale e vengano praticati e non soltanto ammirati”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Cena di Benvenuto offerta dalla presidente del Cio Kirsty Coventry.