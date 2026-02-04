Venezuela, migliaia di sostenitori di Maduro sfilano a Caracas: su un carro due attori interpretano l'ex leader e la first lady

I sostenitori di Nicolás Maduro hanno sfilato per le strade di Caracas per chiedere il suo rilascio e quello della first lady Cilia Flores, un mese dopo la cattura da parte degli Stati Uniti. La mobilitazione ha riunito organizzazioni sociali, lavoratori e studenti ed era presente anche Nicolas Maduro Guerra, membro del Parlamento e figlio del presidente destituito. “Rispettiamo gli Stati Uniti, ma pretendiamo che ci lascino sviluppare in pace il modello di società che desideriamo per il nostro Paese”, ha detto Maduro Guerra alla folla. Su un carro sono apparsi anche due ragazzi travestiti da Maduro e Cilia Flores.