Timothée Chalamet presenta a Parigi “Marty Supreme” dopo la vittoria del Golden Globe

(LaPresse) Timothée Chalamet ha presentato a Parigi il film “Marty Supreme”, accolto da una folla di fan in occasione della prima. L’attore ha recentemente vinto il suo primo Golden Globe grazie all’interpretazione di Marty Mauser, un talentuoso giocatore di ping pong deciso a spingersi fino al titolo di campione del mondo. Prima della proiezione, Chalamet e il regista Josh Safdie si sono intrattenuti con il pubblico, firmando autografi e scattando selfie con i fan, trasformando l’evento in un momento di grande entusiasmo.