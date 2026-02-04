Smithsonian Zoo: è nata una elefantessa asiatica, primo arrivo in quasi 25 anni

(LaPresse) Per la prima volta in quasi 25 anni, lo Smithsonian National Zoo and Conservation Biology Institute ha dato il benvenuto a una piccola elefantessa asiatica, nata lunedì. La nascita è particolarmente significativa perché gli elefanti asiatici sono una specie in via di estinzione e ogni nuovo nato rappresenta un importante traguardo per la conservazione. Poco dopo il parto, i guardiani hanno effettuato un esame completo alla neonata. Per farlo, l’elefantessa è stata incoraggiata a alzarsi e camminare fino a una bilancia, per misurare peso e salute. In modo sorprendente, entro cinque ore dalla nascita la piccola era già in grado di camminare da sola, un segnale positivo per il suo sviluppo.