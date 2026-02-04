'Love Me Love Me', in uscita su Prime il primo film tratto dalla serie di romanzi di Stefania S.

È in arrivo su Prime Video, a partire dal 13 febbraio, il primo film tratto dalla serie di romanzi ‘Love Me Love Me‘ di Stefania S., fenomeno dell’editoria online con oltre 23 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad, ora edito in Italia con Sperling & Kupfler. Si tratta di una romance young adult, portata sullo schermo dal regista Roger Kumble, scritto da Veronica Galli e Serena Tateo, prodotto da Lotus Production – una società Leone Film Group – e Amazon MGM Studios, con il supporto di Wattpad WEBTOON Studios. Protagonisti le star nascenti del cinema Mia Jenkins, che interpreta June, Pepe Barroso Silva, nei panni di James, e Luca Melucci nel ruolo di Will. “Credo che la bellezza di questo libro, in prima battuta, e poi del film è il fatto che sia possibile relazionarsi a tutti i personaggi e a tutte le emozioni che vivono”, racconta ai microfoni di LaPresse Luca Melucci, a cui fa eco Mia Jenkins: “Il significato profondo che lasciamo? Il senso di solitudine è un tema, il bisogno di legami e connessioni, oltre al conflitto e al modo in cui lo affronti. Credo che quello che si possa realmente vedere è come l’uno si prenda cura dell’altro”.

Continua il dialogo tra i due, con Melucci che evidenzia quello che considera il lascito che si porterà dietro dopo aver girato questo film: “Quello che porterò con me sarà il fatto che qualcuno si sia preso cura di me, come James fa per Will, e che a volte puoi ritrovare amicizia in quello che credevi fosse amore… anche se sei ancora un po’ innamorato”. Proprio sugli intrecci tra i tre protagonisti e le loro relazioni si sviluppa l’intera pellicola: “I personaggi sono molto diversi tra loro, ma tutti condividono il fatto di sentirsi un po’ soli e vogliono qualcuno a cui appoggiarsi nell’angolo”, racconta Jenkins, a cui si collega poi Pepe Barroso Silva, che rimarca l’importanza di affrontare temi ed emozioni così delicate per una fascia d’età tanto sensibile: “Altrettanto importante è anche dare quel senso di sicurezza che manca a molti ragazzi in quell’età in cui sei ancora in quello stato in cui stai cercando te stesso e scoprendo cosa ti piace e cosa no. Insomma credo che siamo alla ricerca di quel supporto, condividendo quel momento con una persona che si trova nella tua stessa situazione”.

Infine, le aspettative: “Speriamo che possa lasciare il meglio ai nostri fan – non abbiamo sentito la pressione dei fan perché sono stati veramente buoni con noi, anche mentre giravamo il film, chattavano con noi, ci mandavano così tanti messaggi d’amore“, dice Melucci, parlando anche del confronto con l’imponente fan base del romanzo: “Siamo così grati con loro e speriamo davvero di poterli rendere felici” è quindi l’augurio finale di Jenkins.