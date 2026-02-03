Jovanotti commendatore della Repubblica: il video del rapper al Quirinale

Jovanotti nominato commentatore posta un video su Instagram per ringraziare dell’onorificenza ricevuta. “Quando ho saputo di questa onorificenza mi sono commosso pensando soprattutto a quanto ne sarebbero stati felici i miei genitori, che quando ero un ragazzino erano più impauriti che entusiasti della mia passione per un lavoro che per loro era il contrario di un ‘lavoro’, e che io stesso mi stavo inventando, perché quel lavoro non aveva un nome”. Così, su Instagram, Jovanotti ha raccontato l’emozione di ricevere dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Commendatore della Repubblica. Il cantante, accompagnato dalla moglie Francesca e dalla figlia Teresa, si è recato al Quirinale, ed ha pubblicato un video in cui lo si vede muovere e accennare qualche passo di danza, all’interno dei grandi saloni della sede istituzionale del capo dello Stato. “Essere nominato ‘commendatore della Repubblica’ fa sorridere molti, e un po’ anche me, e capisco che faccia anche storcere qualche naso, mi sarei aspettato tutto nella vita ma non questo, sebbene non era da escludere, in quanto per me lavoro, etica, senso del dovere, voglia di fare bene, sviluppo, ricerca, impegno, rispetto, innovazione, amore e passione siano una sola cosa”. Nel video si vedono scorrere anche le foto della famiglia Cherubini con Mattarella e dello stesso rapper che stringe la mano al Presidente.