Scuola, Valditara: "Parlare di repressione per il metal detector è ridicolo"

“Il metal detector sarà utilizzato su richiesta delle scuole, laddove le scuole riscontrassero problemi, quindi non è il Ministero che dice quale scuola deve utilizzare il metal detector a difesa della comunità scolastica”. A spiegarlo è il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara a margine della visita all’Itsos Albe Steiner nel quartiere Corvetto di Milano. “Consentitemi anche di fare questa breve riflessione – ha proseguito Valditara – Parlare di repressione quando si fa riferimento al metal detector mi pare un po’ ridicolo, perché che cosa si vorrebbe reprimere? L’utilizzo dei coltelli nelle scuole? Io penso che tutte le persone di buon senso dovrebbero concordare sul fatto che nelle scuole non si portano i coltelli e quindi intanto iniziamo a partire da questo fatto, i ragazzi non devono andare in giro armati, punto, fine. E poi dopo certamente puntiamo sull’educazione a rispetto che è prevista nelle nuove linee guida sull’educazione civica, è Quindi applichiamo queste direttive, perché educare a rispetto è fondamentale. Però c’è un’urgenza e le urgenze non possono essere trascurate”, ha concluso il ministro.