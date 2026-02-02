Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann in aula per il via al processo a Roma

Francis Kaufmann sul banco degli imputati per duplice omicidio al Tribunale di Roma. Il 46enne statunitense è accusato davanti alla Corte d’Assise dell’uccisione della compagna Anastasia Trofimova e della loro figlia di pochi mesi Andromeda nel giugno scorso. I corpi delle vittime furono ritrovati nel parco di Villa Doria Pamphili a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Oggi la prima udienza del processo. L’avvocato dell’uomo, Paolo Foti, conversando con la stampa prima dell’udienza ha parlato di uno stato mentale compromesso e della difficoltà ad avere colloqui coerenti e lucidi con lui nel carcere di Rebibbia. Nelle immagini Kaufman entra nell’Aula Occorsio per la prima udienza accompagnato dagli agenti della Polizia Penitenziaria. L’uomo si è qualificato nel processo come Rexal Ford che è stato utilizzato dall’uomo come alias e che a quanto risulta è presente sul suo passaporto.