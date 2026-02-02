Maturità, Valditara: "Chi farà scena muta è fuori"

Grazie alla riforma della maturità da quest’anno chi fa scena muta “è fuori perché è una questione di maturità e allora fare scena muta all’orale o rifiutarsi addirittura di sostenere l’orale non è coerente con il nuovo criterio che punta a valorizzare non soltanto le competenze e le conoscenze, ma anche a valutare quel grado di autonomia, di responsabilità e quindi di crescita personale che deve caratterizzare ogni studente”. A dirlo il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine della visita all’Itsos Albe Steiner nel quartiere Corvetto di Milano.