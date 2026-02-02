Duplice omicidio Villa Pamphili, il legale di Kaufmann: “Non ci sta molto col cervello”

(LaPresse) “Non ha pienamente la capacità di intendere ciò che lo circonda in questo momento“. Così l’avvocato Paolo Foti ha descritto le condizioni del suo assistito Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford, al termine della prima udienza del processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili. Secondo il legale, durante l’udienza l’imputato avrebbe mostrato evidenti difficoltà cognitive: “Oggi in aula, quando parlottava con me, faceva discorsi campati per aria che non c’entravano nulla con il processo”. Il 46enne statunitense è imputato davanti alla Corte d’Assise per l’omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della loro figlia di pochi mesi, Andromeda, uccise nel giugno scorso. I corpi della donna e della bambina furono ritrovati a poche ore di distanza l’uno dall’altro all’interno del parco di Villa Doria Pamphili, a Roma. Nato in California con il nome di Francis Kaufmann, l’uomo ha cambiato legalmente identità nel 2017 assumendo il nome di Rexal Ford. “In tutti questi mesi di isolamento, le sue capacità cognitive e mnemoniche si sono depauperate“, ha aggiunto l’avvocato, spiegando di confidare nella nomina di un perito per valutare la capacità processuale dell’imputato e la sua possibilità di difendersi attraverso un’interazione coerente con il difensore. Foti ha infine sottolineato come le condizioni psicologiche dell’uomo siano fortemente compromesse: “È una personalità disturbata dall’isolamento. Uscirne sarebbe un passo avanti per il prosieguo del processo”.