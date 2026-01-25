Zelensky in Lituania per l’anniversario della Rivolta di Gennaio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska sono arrivati domenica mattina in Lituania per partecipare alle commemorazioni della Rivolta di Gennaio. Durante la visita, Zelensky dovrebbe incontrare i presidenti di Lituania e Polonia nell’ambito del Triangolo di Lublino, l’iniziativa di cooperazione regionale tra i tre Paesi. La Rivolta di Gennaio del 1863 fu un’insurrezione contro il dominio dell’Impero russo: a guidarla furono inizialmente i ribelli polacchi e successivamente quelli lituani.