Ucraina, Trump: "Con Zelensky ho avuto numerosi buoni incontri"

“Ho avuto un buon incontro, ma ho avuto numerosi buoni incontri con il presidente Zelensky. Sapete, è divertente, ho fatto una guerra di 35 anni in un giorno, una guerra di 32 anni in due giorni, e altre guerre, le peggiori come quattro giorni. E questa va avanti all’infinito e in realtà potrebbero essere state più complesse”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a bordo dell’Airforce One, rientrando dal vertice di Davos dove tra le altre cose ha incontrato il presidente ucraino Zelensky.