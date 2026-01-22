Ucraina, Zelensky vede Trump a Davos: "E' stato un incontro molto positivo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha incontrato Donald Trump a Davos. “L’incontro è stato molto positivo”, ha detto Zelenskyj ai giornalisti. Poco dopo, Zelenskyj si è rivolto al World Economic Forum. I leader degli Stati Uniti e dell’Ucraina sono stati insieme per circa un’ora in quello che Trump ha descritto ai giornalisti come un buon incontro. La guerra Russia-Ucraina “deve finire”, ha detto Trump, aggiungendo: “Speriamo che finisca”. Venerdì i rappresentanti degli Stati Uniti incontreranno il presidente russo Vladimir Putin.