Spagna, Re Felipe VI e la regina Letizia allo stand italiano alla fiera del turismo Fitur

I reali di Spagna hanno visitato lo stand italiano alla 46esima edizione della fiera internazionale del turismo Fitur, al polo fieristico Ifema di Madrid. Felipe VI e Letizia sono stati accolti da Gianluca Caramanna, deputato di FdI e consigliere della ministra del Turismo Daniela Santanchè, dall’ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, e dalla presidente di Enit, l’ente nazionale italiano per il turismo, Alessandra Priante. La delegazione italiana ha fatto le condoglianze ai reali per il tragico incidente ferroviario avvenuto domenica sera ad Adamuz, in provincia di Cordova, in cui hanno perso la vita almeno 43 persone. La fiera del turismo si è aperta ieri con un minuto di silenzio per le vittime di Adamuz. Le compagnie ferroviarie Renfe e Iryo hanno annullato tutte le attività che erano in programma. I loro stand, così come quello del ministero dei Trasporti e della società spagnola che gestisce le infrastrutture Adif, sono a lutto. Gli spazi sono vuoti e sono stati posti sui display dei messaggi di condoglianze per i familiari delle vittime.